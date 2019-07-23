Sivaslılar 'Gardaşlık Festivali'nde buluşacak

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenecek olan 'Gardaşlık Festivali'nde dünyanın dört bir yanından gelen Sivaslılar buluşacak.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği'nce dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için 'Gardaşlık Festivali' düzenlenecek. Türkiye ve yurt dışında yaşayan Sivaslıları, kentte bir araya getirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, plaka kodu 58'i temsilen Ağustos ayının 5'inde düzenlenecek festivale tüm Sivaslılar davetli olacak. 2 gün sürecek olan festivalde, kent meydanında bin 58 kişi aynı anda halay çekecek. Festivalde ayrıca fotoğraf yarışması, halk oyunları gösterileri gibi çeşitli etkinlikler de olacak. 6 Ağustos Salı günü ise ünlü sanatçılar Serdar Ortaç ve Hande Yener, katılımcılara konser verecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan 'Gardaşlık Festivali' hakkında bilgi verdi. Festivalin özel anlam ifade ettiğini belirten Ayhan, "Gardaşlık Festivaliyle Sivas'ta gardaşlık kültürünün oluşmasını sağlayan ve Selçuklu motifinin içerisindeki cesareti, fedakarlığı, cömertliği derç eden bu kardeşlik kültürünü, temel felsefesini oluşturan bu anlayışı 2 güne yayıp kutlamak istiyoruz. Kendisini Sivaslı hisseden, Türkiye'de 3 milyon Sivaslı'nın heyecan duyacağı bir aktivite yapıyoruz" dedi.

'GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ'

Festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Ayhan, "Ağustos'un 5'inde yani 58 oluyor. Yani 'Dünya Sivaslılar Günü'nü artık geleneksel hale getireceğiz. Etkinlikler kapsamında 'Gardaşık Beratı' vereceğiz, gardaşlık sohbetleri yapacağız, 'haydi gardaşım buyur çaya gel' diyeceğiz, bin 58 kişi halay çekeceğiz. Yarışmalar düzenleyeceğiz. Sivaslıların muhabbetini artıracak çok güzel bir festivalimiz olacak. Ayrıca kültür ve sanat ödülleri de vereceğiz. Ayrıca bazı kategorilerde Sivas'a hizmet etmiş insanlarımıza kültür ve sanat ödülleri vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA