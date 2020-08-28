Sivaslı üçüz kız kardeşlerin tıp fakültesi başarısı
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Sivaslı üçüz kız kardeşlerin tıp fakültesi başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre farklı üniversitelerde tıp fakültesini kazanan Sivaslı üçüz kız kardeşler, büyük mutluluk yaşıyor.

Sivaslı üçüz kız kardeşlerin tıp fakültesi başarısı
28.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:48

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre farklı üniversitelerde tıp fakültesini kazanan Sivaslı üçüz kız kardeşler, büyük mutluluk yaşıyor.

Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda öğrenim gören ve son olarak kazandıkları Sivas Fen Lisesi'nden başarıyla mezun olan Oktay ve Elif Köksal çiftinin kızları Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, farklı kentlerde tıp fakültesini kazandı.

Üçüzlerden Sena Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayali olan tıp fakültesinde okuma hakkı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandığını belirten Köksal, "Sınava hazırlık süreci zorlu geçti. Zaten üçümüz birlikte hazırlandık. Birlikte çok soru çözdük, tekrarlar ve deneme sınavları yaptık. Üçümüz de kazanmış olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Beyzanur Köksal ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bugüne kadar hep birlikteydik. İlk defa ayrı kalacağız. Bu bizim için yeni bir tecrübe olacak. Kendimizi ayrı ayrı bireyler olarak görmenin bize farklı bir deneyim katacağını düşünüyoruz. Ailemiz çok sevindi. Gerçekten onlar da bize bu süreçte çok fazla destek oldular. Onlara ve Sivas Fen Lisesi ailesine, bütün öğretmenlerimize, bu zamana kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Feyza da kardeşleriyle birlikte doktor olacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu çok güzel bir duygu. Biz zaten küçüklüğümüzden beri her şeyi birlikte yaşadık. Bu tecrübeyi de birlikte yaşıyoruz. Sonuçlarımızın güzel olması ayrıca mutlu etti. Hepimiz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"Hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum"

Üçüzlerin babası Oktay Köksal ise kızları ile gurur duyduğunu vurguladı.

"Her aile gibi biz de çocuklarımızın başarısını görmekten, onlara harcadığımız emeğin karşılığını almaktan çok mutluyuz." diyen Köksal, şöyle devam etti:

"Onlardan da Allah razı olsun, bizi hiç üzmediler. Hiçbir zaman 'kalkın ders çalışın' deme ihtiyacı hissetmedik. Bu sorumluluğu kendileri taşıdılar. Sonucunu da böyle güzel bir şekilde almış olduk. Ben hem öğretmenlerine hem kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hepsi fazlasıyla gayret gösterdiler. Çok mutluyuz. Yani tüm ailelerin yaşaması gereken bir duygu diye düşünüyorum."

Elif Köksal da üçüzlerin annesi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kızlarının güzel sonuçlar almasının herkesi mutlu ettiğine değinen Köksal, "İnşallah devlete, millete hayırlı evlatlar olurlar. Biz yetiştirirken buna dikkat ettik. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçlar almaya devam ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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