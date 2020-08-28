Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandıSİVAS Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazandı.

Sivaslı tek yumurta üçüzleri, tıp fakültesini kazandı

SİVAS Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Sena, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, tıp fakültesini kazandı.

Kentte Sivas Fen Lisesi'nde eğitim gören tek yumurta üçüzleri Senay, Beyzanur ve Feyza Köksal (20) kardeşler, başarıları ile dikkat çekiyor. Eğitim hayatları boyunca aynı okullarda eğitim gören ve son olarak aynı anda kazandıkları Fen Lisesi'ni başarı ile bitiren üçüz kardeşlerin, tıp fakültesi hayali gerçek oldu. Üçüzlerden Beyzanur Hacettepe Üniversitesi, Sena Gazi Üniversitesi, Feyza ise Kırıkkale Tıp Fakültesini kazandı. Baba Oktay Köksal ve üçüz kardeşler, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayhan üçüzleri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kaynak: DHA