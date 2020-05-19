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Sivaslı sporcular "19 Mayıs"ı evlerinde kutladı

Sivas'ta wushu sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Sivaslı sporcular
19.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:06

Sivas'ta wushu sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve "Ülkemizi ve şehrimizi ulusal, uluslararası birçok müsabakada başarıyla temsil eden Sivas'ın gururu, geleceğin umudu gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun." ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan videoda, sporcuların evlerinde spor yaptığı görüntüleri yer aldı.

Videoda wushuda Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajı verdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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