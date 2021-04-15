Sivaslı sporcu Kick Boks'ta Avrupa şampiyonu oldu
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Sivaslı sporcu Kick Boks'ta Avrupa şampiyonu oldu

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Sivaslı sporcu Kick Boks'ta Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslar arası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Sivas'ı temsilen katılan, Sivas Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat, kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

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Antalya'da düzenlenen 6. Uluslar arası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Sivas'ı temsilen katılan, Sivas Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat, kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open)" tamamlandı. Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda korona virüs tedbirleri alınarak gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 30 ülkeden bini aşkın sporcu katıldı.

Sivas'ı temsilen turnuvaya katılan Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat, kendi kategorilerinde rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen üç günün ardından Sivas Yıldızeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Şeyma Nur Canpolat büyük bir başarıya imza atarak, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, sporcuyu ve antrenörü başarısından dolayı tebrik etti. - SİVAS

Sivaslı sporcu Kick Boks'ta Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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