Sivaslı Şoförler Sandık Başına Gitti

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, yeniden bu göreve seçildi.

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda, 453 üyenin desteğini alan Yalman, yeniden oda başkanlığına getirildi.

Yalman, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılan ve oy kullanan üyelere teşekkür ederek, "Katılımlarınız bizler için çok önemliydi. Ben sizlerle her zaman gurur duyuyorum. Bu seçimde kayıp eden hiçbir arkadaşımız yok. Bundan böyle daha çok çalışacağız." dedi.