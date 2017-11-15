Sivaslı Siyasetçi 10 Günde 85 Köy Gezdi

Sivaslı genç siyasetçi 10 günde 2 bin kilometre yol gidip vatandaşların sorunlarını kimisiyle ahırda, kimisiyle tarlada kimisiyle ise sabah kahvaltısında dinledi.



Sivas İl Genel Meclis üyesi Murat Toroman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız" sözleri üzerine köy ziyaretlerine hız verip 10 gün içerisinde yaklaşık 2 bin kilometre yol giderek 85 köyde yüzlerce vatandaşla birebir görüştü. Ziyaretlerini gece de sürdüren Toraman, kimi vatandaşla ahırda, kimisiyle tarlada, kimiyle sabah kahvaltısında bir araya gelip dertlerini dinledi. Genç siyasetçinin kişi atlamadan herkesle görüşmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Eşeği üzerinden sorunlarını aktaranlar da oldu, sofrasındaki yemeğini paylaşarak anlatanlar da.



Cumhurbaşkanının selamını götürdü



Toroman görüştüğü herkese Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyor. Ardından dinlediği sorunları not alarak hafta içi yapılan İl Genel Meclisi toplantılarına taşıyarak çözüm yolları arıyor. Göreve geçildiği günden bu yana ziyaretlerini sürdürdüğün belirten Toroman, son 10 gündür ise ziyaretlerine hız verdiğini en kısa sürede tüm köylere ulaşıp ardından belli periyotlarda ziyaretlere devam edeceğini belirtti.



Toraman yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı ziyaret edip ellerini sıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz. Vatandaşlarımız memnun kalıyorlar. Onlarda Cumhurbaşkanımıza selam gönderiyorlar. Aynı zamanda çalışmalarımızı yerinde görüp sorunlara yerinde müdahale etmeye çalıyoruz" dedi.



Toroman ziyaretleri sırasında ilginç taleplerle de karşılaştığını söyledi. Dul bir vatandaşın, kadınların aldığı dul maaşından dolayı evlenecek eş bulamadığından dert yandığını anlatan Toroman, "Amcamız bize, 'Cumhurbaşkanımızın dul kadınlara verilen maaşları kesse de bizde evlenebilsek. Maaş aldıkları için evlenmeye yanaşmıyor' dedi" diye konuştu. - SİVAS