Sivaslı sinemaseverler Türk filmlerini tercih etti
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Sivaslı sinemaseverler Türk filmlerini tercih etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivaslı sinemaseverler Türk filmlerini tercih etti
16.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sinema istatistiklerine dair elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. TÜİK'in verilerine göre Sivas'ta 17 sinema salonunda bin 908 koltuk bulunuyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sinema salonlarında toplam 429 film gösterime sunuldu. Bunun 190'ını yerli film, 239'unu ise yabancı film oluşturdu. Gösterime sunulan 429 filmde Sivaslının tercihi daha çok yerli filmler oldu. 2019 yılında sinema salonlarının yolunu tutan 227 bin 324 seyircinin 148 bin 659'u yerli filmleri, 78 bin 665'i de yabancı filmleri izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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