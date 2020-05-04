Sivaslı şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sivas'ta bir şehit ailesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

Sivas'ta bir şehit ailesi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 2016 yılında PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 32 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil'in babası Aydın ve annesi Zübeyde Zileligil, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunacaklarını bildirdi.

Örtülüpınar Mahallesi'ndeki eve giden görevliler, şehit ailesinden aldıkları bin lirayı, kampanyanın banka hesabına yatırarak makbuzu teslim etti.

Şehit babası Aydın Zileligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla kampanyaya destek olduklarını belirterek, "Devletimizin her zaman yanındayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatırız. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ülke ve devlet bizim ve biz de her zaman yanlarındayız." dedi.

Şehit annesi Zübeyde Zileligil ise kampanyaya destekte bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA