Sivaslı şehidin naaşı memleketine getirildi
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Sivaslı şehidin naaşı memleketine getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı uçakla memleketi Sivas'a getirildi.

Sivaslı şehidin naaşı memleketine getirildi
16.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:26

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in naaşı uçakla memleketi Sivas'a getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında teröristlerle girilen çatışmada 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polis memurlarından Muhammed Demir ile Anıl Kemal Kurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehit polislerden Muhammed Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Siirt'te yapılan törenin ardından uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Nuri Demirağa Havalimanında şehidin cenazesini Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurum müdürleri ile şehidin annesi Dilber, babası İbrahim Demir'le arkadaşları karşıladı. Şehidi taşıyan uçakla gelen Hilal Demir ise eşinin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Duygusal anların yaşandığı törende şehidin 2 yaşındaki kızı Afra'yı polisler kucağında taşıdı.

Evli ve 1 kız çocuğu babası şehit polis memuru Muhammed Demir'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

(iha)

Kaynak: İHA

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