Sivaslı Patron 20 Çalışanına Ev Hediye Etti

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir firma, çalışanlarına çekilişle 20 daire hediye etti.



Kentte inşaat, mermer ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Emmioğlu Grup, çalışanlarına sürpriz yaparak Ramazan Bayramı'nda yüzlerini güldürdü.

Şirket çalışanları için kentteki bir düğün salonunda program düzenleyen firma, sürpriz yaparak çekilişle 20 çalışanını ev sahibi yaptı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Emmioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıllık bir firma olduklarını 31. yıllarında kendilerine bir hedef, ideal koyduklarını, bugüne kadar kendilerine yol arkadaşlığı yapan çalışanlarının yuva sahibi olması için geçen yıl Amasya'da bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Maaşı, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı sebebiyle ev sahibi olamayacak durumda olan, iş yerine sadakati, devamlılığı ve ahlakıyla örnek olan çalışanlarını yuva sahibi yapmak için karar aldıklarını anlatan Emmioğlu, şöyle devam etti:

"Bunu ilk olarak geçen yıl Amasya'daki işletmemizde 27 personelimizi ev sahibi yaparak gerçekleştirdik. Hediye konut dağıtarak onların yuva sahibi olmasını sağladık. Bu yıl ise Sivas'ta bulunan 20 personelimize kendi yaptığımız inşaatlardan bayram sevinci yaşatmak ve yuva sahibi yapmak için böyle bir uygulama yaptık."

Emmioğlu, bu davranışlarının tüm iş adamlarına örnek olmasını arzuladığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu dünyaya bir imtihan için geliyoruz. Elde edilen kardan, hayrımızdan personelimize yapılabilecek bir hayrın çok uygun ve yerinde olabileceğini düşünerek, böyle bir çalışma başlattık. İnşallah bu burada kalmayacak, bundan sonra da devam eden personelimizin iş yerine daha sebatlı, düzgün çalışmalarını teşvik etmek, diğer firmalara da örnek olmak adına bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çalışanlarımızın kendilerine ev dağıtacağımızdan hiç haberleri yoktu. Biz firma olarak onların işe girdiği günden itibaren çalışmalarını takip ediyoruz. Hareketlerine kanaat notu veriyoruz. Bu tamamen onlar için sürpriz oldu. Haberleri olsa çok bir anlamı olmazdı. Sürpriz yapmak istedik. Hepsinin mutluluğu bizi son derece mutlu etti."

Gözyaşlarını tutamadı

Kazandıkları evi gezen çalışanlarını görünce onların mutlulukları karşısında göz yaşlarını tutamayan Musa Emmioğlu, "Çalışanlarımızın bu davranışlarına karşı bu yaptığımız az bile, onların duaları bizim için her şeyin üstünde. Bu mutluluğun gerçekten yaşanması lazım. Biz de yaşattığımız için çok mutluyuz." dedi.

Kazandığı evi ailesi ile gezen ve 2007 yılından bu yana Emmioğlu Grupta çalışan Halil İbrahim Danacı, "Hoş bir sürpriz oldu. İsmim okununca şaşırdım. O duygu anlatılmaz sadece yaşanır." diye konuştu.

Fadik Danacı ise çok mutlu olduğunu, uzun yıllar kirada oturduklarını ve evleri olduğuna hala inanamadığını aktardı.

8 yıldır firmada çaycılık yapan Emine Emlik, "Daha önce evim yoktu. Hep kirada oturdum. Ev çıkınca çok mutlu oldum. İsmim okununca dondum kaldım. Ben iş yerimden çok memnunum oradaki herkesi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.