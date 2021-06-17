Sivaslı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivaslı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor

Sivaslı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, okulların ihtiyaç duyduğu masa, sıra ve dolapları üretiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, okulların ihtiyaç duyduğu masa, sıra ve dolapları üretiyor.

Yaklaşık 2 ay önce okulda kurulan atölyede 5 öğretmen ve 16 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde verilen siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine, atölyelerinde görev alan öğrencileri hem meslek sahibi yaptıklarını hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Okulun atölyesinde adeta fabrika gibi üretim yaptıklarını belirten Ergen, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin ilerlemesi, gelişmesi üretimle doğru orantılıdır. Öğrencilerimizi geleceğe ve üretime hazırlıyoruz. Burada özellikle dezavantajlı öğrencilerimizi de işin içine katarak, yavrularımızı üretime hazırlamak, onları üretim şuuruyla yetiştirmek için çalışma yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol gereği okulumuzda 5 bin sıra, 1000 dolap ve 300 masa üretimi için sipariş aldık. Bu siparişleri ay sonuna kadar tamamlayacağız. Bu gençlerimiz hem burada meslek ediniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor."

Öğrencilere aylık ücret veriliyor

Teknik Müdür Yardımcısı Yakup Çınar da okullarında döner sermaye işletmesini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Protokol gereği, sıra, masa, dolap ve bank üretiminde görev alan öğrencilere aylık bin 250 ile bin 500 lira arasında para ödediklerini dile getiren Çınar, "Bu katkıyı aynı zamanda öğretmenlerimize de veriyoruz." diye konuştu.

Mobilya ve İç Tasarım Bölümü Alan Şefi Süleyman Temizel de öğrencilerin meslek öğrenmelerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atölyede görev alan 10. sınıf metal bölümü öğrencisi Mehmet Kerem Yazman ise meslek öğrenip para kazanmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Sivas'ta sodalı su akan çeşmenin şifa dağıttığına inanılıyor, böbrek hastaları soluğu başında alıyor
Sivas'ta sodalı su akan çeşmenin şifa dağıttığına inanılıyor, böbrek hastaları soluğu başında alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tamer Levent Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivaslı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra, masa ve dolap üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:31:58. #1.14#

title