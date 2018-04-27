Sivaslı Öğrenciler İstanbul ve Çanakkale'yi Gezdi

İstanbul Sancaktepe Belediyesinin katkılarıyla Sivas Ziya Gökalp Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yönelik Çanakkale-İstanbul gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında İstanbul'un tarihi yerleri ile Çanakkale Savaşının yaşandığı Gelibolu Yarımadası ve şehitlikler ziyaret edildi.

Okul müdürü Aydın Yılmaz, gezinin Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerin ders dışında bilgi ve birikimlerinin arttırılması ve onlara tarih bilincini aşılamak amacıyla bu tür faaliyetlere önem verdiklerini aktaran Yılmaz, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.