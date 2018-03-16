Sivaslı Muhtarlardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas'ta 10 mahalle muhtarı tarafından düzenlenen kampanyada toplanan iki tırlık yardım malzemesi Afrin'e gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyhşamil, İstiklal, Gültepe, Kılavuz, Yenişehir, Mehmet Paşa, Tuzlugöl, Dörteylül, Mehmet Akif Ersoy ve Yiğitler Mahallesi muhtarları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kampanya başlattı.

Kampanyada su, iç çamaşırı, şampuan ve bisküviden oluşan iki tırlık yardım malzemesi toplandı. Malzemelerin Afrin'e gönderilmesi için kent merkezinde tören düzenlendi.

Törene katılan Belediye Başkanı Sami Aydın, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de çok onurlu, seviyeli, insan haklarına riayet eden bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

Millet olarak dualarla ve her türlü imkanla operasyonda yer alan güvenlik güçlerinin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Topyekun onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sivas'taki mahalle muhtarlarımız da başlattıkları kampanya ile bu harekata destek veriyor. Orada mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Özgür Suriye Ordusu mensuplarına moral ve motivasyon anlamında çam sakızı çoban armağanı derler, imkanları ölçüsünde kampanya başlattılar. Bu kampanya Sivas halkını yansıtıyor. Muhtarlarımıza böyle bir düşünce ve kampanyadan dolayı teşekkür ediyorum. 2 tır malzeme bugün yola çıkacak ve Sivas olarak oradaki kahramanlarımızın yanında olduğumuzu ifade eden malzemeler ve ekipmanlar onlara ulaşmış olacak. Amacımız ülke olarak orayı işgal etmek değil, mücadelemizin asıl sebebi terör unsurlarının bertaraf edilmesi ve oranın yerli halkının huzur içinde yaşaması, Türkiye'nin de güvenli bir sınır hattına kavuşmasıdır."

Gültepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan ise, "Biliyoruz ülkemiz çok güçlü, Mehmetçiğin hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bizler de burada boş boş oturmak istemiyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir kampanya gerçekleştirdik ve bugün topladığımız iki tır yola çıkacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla konvoy yola çıktı.