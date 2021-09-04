Sivaslı "Minik Yiğido"dan PFDK'nın cezasına videolu tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivaslı "Minik Yiğido"dan PFDK'nın cezasına videolu tepki

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da küçük bir taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle kırmızı-beyazlı kulübe verdiği cezaya, çektiği video ile tepki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da küçük bir taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle kırmızı-beyazlı kulübe verdiği cezaya, çektiği video ile tepki gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da sosyal medya hesabında yer verdiği video da Sivasspor atkısı ve beresi takan Kangal Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ecrin Çetinkaya, "Büyüklerimiz bize 100 bin lira ceza vermiş. Biz 115 bin minik Yiğido olarak bu cezayı simit paralarımızla öderiz. Bu sevda bitmez, sen üzülme Vali amca. Ama biz biliyoruz ki Vali amca cezaya üzülmüyor, minik Yiğidolara yapılan haksızlığa üzülüyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'un iç sahada oynadığı Göztepe maçında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle PFDK kırmızı-beyazlı kulübe 100 bin lira ceza vermişti.

Sivas Valiliği, 3 sezon önce başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında söz konusu maça 12 yaş üzeri öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PCR testlerinin yapılarak stadyuma alındığını belirterek, yazılan cezaya tepki göstermişti.

Sivaslı 'Minik Yiğido'dan PFDK'nın cezasına videolu tepki
Sivaslı 'Minik Yiğido'dan PFDK'nın cezasına videolu tepki
Sivaslı 'Minik Yiğido'dan PFDK'nın cezasına videolu tepki
Sivaslı 'Minik Yiğido'dan PFDK'nın cezasına videolu tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Mesut Akusta Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivaslı "Minik Yiğido"dan PFDK'nın cezasına videolu tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 22:31:59. #1.16#

title