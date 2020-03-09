Sivaslı kayakçılar İdlib şehitlerini andı
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Sivaslı kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Sivas'ta 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Yıldız Dağı'nda Türk bayraklarıyla kayak yaptı.

09.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:51
Sivaslı kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Sivas'ta 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Yıldız Dağı'nda Türk bayraklarıyla kayak yaptı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bir araya gelen Buruciye AŞ çalışanı yaklaşık 500 kayakçı ve snowboard tutkunu, "Bir ölür, bin dirilir, tarihi baştan yazarız", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartlar ve Türk bayrakları ile 1800 metre yükseklikten kayakla iniş gerçekleştirdi.

Sporcular daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, İdlib şehitlerini anmak amacıyla böyle bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kahramanca mücadele eden askerlerin yanlarında olduklarını aktaran Altun, "Bütün benliğimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla, yaklaşık 500 kayakseverle beraber anma töreni düzenledik. Biz de buradan tüm dünyaya 'şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak' mesajını verdik." ifadelerini kullandı.

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Sivaslı kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Kaynak: AA

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Sivaslı kayakçılar İdlib şehitlerini andı

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