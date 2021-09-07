Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
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Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü

Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çankırı'da yapılan iller arası judo turnuvasına katılan Sivas judo takımı 11 madalya ile dönmeyi başardı.

Çankırı'da yapılan iller arası judo turnuvasına katılan Sivas judo takımı 11 madalya ile dönmeyi başardı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Ahmet İnceçubuk İller Arası Judo Turnuvası sona erdi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 farklı ilden yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde yapılan turnuvada sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için mücadele etti. Sivas'ı temsilen müsabakaya antrenörler Bekir Güzelimdağ ve Fatih Akşin nezaretinde katılan Sivas Judo takımı 7 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Minikler kategorisinde Arda Manaz altın madalya, Hamza Arı ve Eymen Çapraz bronz madalya kazandı. Yıldız bayanlar kategorisinde Rümeysa Hatice Kılıçkaya altın madalya ve Ebrar Şura Gül bronz madalya kazandı. Yıldız erkekler ise, Furkan Salih Gül, Batuhan Işık, Yahya Arda Uçuk altın madalya, Salih Kuz ise gümüş madalya aldı. Ümit bayanlarda da Begümnaz Doğruyol ile Hayrunisa Ardıç altın madalya kazanan isimler oldu. - SİVAS

Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü
Sivaslı Judocular turnuvadan 11 madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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