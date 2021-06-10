Sivaslı hayvanseverin "Çelik Naz" adını verdiği ördek yavrusuyla dostluğu ilgi görüyor
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Sivaslı hayvanseverin "Çelik Naz" adını verdiği ördek yavrusuyla dostluğu ilgi görüyor

Sivaslı hayvanseverin 'Çelik Naz' adını verdiği ördek yavrusuyla dostluğu ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta yaşayan Recai Aydın'ın yanından ayırmadığı ördek yavrusuyla dostluğu ilgi çekiyor.

Sivas'ta yaşayan Recai Aydın'ın yanından ayırmadığı ördek yavrusuyla dostluğu ilgi çekiyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde yaşadığının ve yaklaşık 1 ay önce semt pazarından ördek yavrusu satın aldığını söyledi.

Ördek yavrusuyla aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu belirten Aydın, "Beni adeta annesi gibi seviyor, yemini avucumdan yiyor. Parka gidiyoruz, çocuklarla kaynaşıyor." dedi.

Amacının özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Aramızda bir bağ oluştu, sürekli ben nereye gidersem oraya geliyor. Ayaklarımı takip ediyor. Görenler hep şaşırıyor, 'ördeğe bak, insana alışmış' şeklinde tepkiler veriyor. Genelde sevmeye geliyorlar, 'bana sat' diyenler oluyor. Ondan ayrılamam, çocuğum gibi oldu. Torunlarım aşırı seviyorlar, ismini Çelik Naz koyduk. Cinsiyetini tam olarak bilmediğimiz için Çelik Naz ismini verdik. Bu da artık bir çocuğumuz, evladımız gibi, can taşıyor sonuçta. Bütün hayvanları sevmek gerekiyor. Bunlar bizden bir parça, bunlar olmadığı zaman hayat da olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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