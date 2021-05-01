Sivaslı hayvansever "tam kapanma" sürecinde, tarihi camiyi mesken tutan güvercinleri unutmadı
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Sivaslı hayvansever "tam kapanma" sürecinde, tarihi camiyi mesken tutan güvercinleri unutmadı

Sivaslı hayvansever 'tam kapanma' sürecinde, tarihi camiyi mesken tutan güvercinleri unutmadı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ta yaşayan bir hayvansever, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, tarihi Ulu Cami'nin çatısını ve önündeki parkı mesken tutan güvercinleri ekmekle besliyor.

Sivas'ta yaşayan bir hayvansever, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, tarihi Ulu Cami'nin çatısını ve önündeki parkı mesken tutan güvercinleri ekmekle besliyor.

Caminin bulunduğu Paşabey Mahallesi'nde ikamet eden Muhsin Kalkan, caminin çatısı ve çevresini mesken tutan güvercinlerin tam kapanma sürecinde aç kalacağını düşünerek harekete geçti.

Kalkan, komşularının da yardımıyla topladığı ekmekleri küçük parçalara ayırarak güvercinlere veriyor.

Ulu Cami'nin çatısını ve çevresini yıllardır mesken tutan güvercinlerin mahalleli tarafından çok sevildiğini belirten Kalkan, "Kısıtlama bitene kadar kuşları beslemeye devam edeceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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