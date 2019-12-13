Sivaslı Hanımlar Sağlıklı Mutfak Atölyesi Kurdular

13.12.2019 08:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:58

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Hanımefendi, il protokolünün eşleri ve Sivaslı hanımlar, ilimizde doğal ürünlerin yapımını anlatmak, tanıtımını yapmak ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir araya geldi.



Merkez Polisevi'nde ilk ürün olan tam buğday unundan ekşi maya ekmeği yaparak tadan il protokolünün eşleri, sağlıklı gıdalara dikkat çekerek, herkesin evinde bu tür ürünleri kolaylıkla yapabileceklerini dile getirdiler.



Ekmek yapımının ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan'ın eşi Hanımefendi Zeynep Akkiraz Ayhan, 'Sağlıklı Mutfak Atölyesi' adlı bir proje başlattıklarını belirterek çocukların daha sağlıklı büyümesi ve aile bütçesine ekonomik katkı sağlanması için kadınları mutfakta daha fazla görmek istediklerini söyledi. Evde ekmek, yoğurt, peynir, sucuk, sirke vs. gibi doğal ürünler yapmanın zor olmadığını vurgulayan Hanımefendi Ayhan, "Bu ürünlerin yapımının kolay olduğunu göstermek için bir araya geldik. Bugün ekşi maya ile doğal ekmek yapımını gördük. Bundan sonra da her Perşembe Halk Eğitim Merkezindeki buluşmalarımızda diğer doğal ürünlerin yapımını gerçekleştireceğiz. Bizler şanslı bir nesildik; annelerimizin yaptığı doğal ürünleri tadarak büyüdük. Doğal bir şey yediğimizde bizleri çocukluğumuza götürerek 'Tıpkı annemin, ananemin yaptığı gibi' diyoruz. İstiyoruz ki bizim de çocuklarımızın damak lezzeti genişlesin ve mutfağımızdan gelen leziz kokular hem bedenleri hem de ruhları beslesin, onlarında lezzet tarifleri oluşsun, geleceklerine ışık olsun. Mutfak kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemiz." dedi.



Konuşmanın ardından doğal ekmeğin tadına bakılarak, doğal gıdalar hakkında sohbet edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA