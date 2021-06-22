Sivaslı halterciler 4 madalya kazandı
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Sivaslı halterciler 4 madalya kazandı

Sivaslı halterciler 4 madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'da yapılan "Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında" Sivas'ı temsil eden sporcular 4 madalya kazanarak kente döndü.

Bursa'da yapılan "Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında" Sivas'ı temsil eden sporcular 4 madalya kazanarak kente döndü.

Türkiye Halter Federasyonunun 2021 yılı faaliyetleri arasında yer olan U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Yıldırım Belediyesine ait Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda yapıldı.

Şampiyonaya 45 ilden 132 kadın ve 218 erkek olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı. Pandemi kuralları dahilinde yapılan şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan sporcular madalyalarla dönmeyi başardı. Sivaslı sporculardan Mustafa Eliş, kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya alırken, Abbas Akbulut, Yasin Yıldızlı ve Halil İbrahim Akbulut ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandılar.

Sivas Halter İl Temsilcisi Rahmi Soyuyüce ise, kente madalyalarla dönen haltercileri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi. - SİVAS

Sivaslı halterciler 4 madalya kazandı
Sivaslı halterciler 4 madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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