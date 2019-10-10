Sivaslı güreşçiler Bulgaristan'dan dereceyle döndü

10.10.2019 15:48

Bulgaristan'da birçok ülkeden çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen "Balkan Güreş Şampiyonası" sona erdi.



3 gün süren heyecan dolu müsabakalarda sporcular rakipleriyle minderde kıyasıya mücadele ederek, dereceye girebilmek için güreşti.



Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan Sivas Ahmet Ayık Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Sertaç Üngör kategorisinde Balkan Şampiyonu olurken, Sivaslı Yüksel Sarıçiçek ise Balkan üçüncüsü oldu. Üngör altın madalya, Sarıçiçek ise bronz madalya ile kente dönerken, iki sporcu derecelerine bir yenisini daha eklemeyi başardı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente dereceyle dönen sporcuları tebrik ederek; "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz. Bulgaristan'dan dereceyle dönmeleri bizi gururlandırdı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA