Sivaslı genç sporcudan büyük başarı

Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya'da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu.

Sivaslı genç okçu İrem Ocakçı, Antalya'da düzenlenen müsabakalarda kendi alanında Türkiye 1.si oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A. Ş'nin lisanslı sporcusu olan Sivaslı 17 yaşındaki genç okçu İrem Ocakçı, geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonasında Makaralı Yay alanında Türkiye 1.si oldu. Ocakçı geçtiğimiz aylarda Kayseri'de makaralı yay kadet bayanlar kategorisinde düzenlenen müsabakada il birincisi olmuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı