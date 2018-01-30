Sivaslı Gaziler 44 Yıl Sonra Kıbrıs Yolunda

Sivas'ta 20 Kıbrıs gazisi, belediyenin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) uğurlandı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geziye katılacak gazileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Sami Aydın, gazilerin yaşadığı heyecanı kendisinin de paylaştığını belirtti.

Gazileri iki grup halinde KKTC'ye göndereceklerini aktaran Aydın, "Programı Afrin Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce planlamıştık. Gazilerimizin talepleri üzerine Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik. Bunların sadece 40'ı katılabileceklerini bize bildirdi. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın Zeytin Dalı Harekatı'na denk gelmesinin geziye ayrı bir önem kattığını da vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle zor şartlarda terörü oradan silip atmak için Afrin'de mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 1974 Barış Harekatı, ülkemiz adına önemli bir harekattı ve o harekata katılan çok sayıda gazimiz Sivas'ta bizimle birlikte yaşıyor. Bizler o günden bugüne oralara hiç ziyarette bulunma imkanı bulamayan gazilerimizi oraya göndermeyi arzu ettik. En azından kendileri için gerçekten önemli o anılarının geçtiği, onur vesilesi olan o toprakları tekrar ziyaret etmelerinin onlar için çok önem arz ettiği kanaati ile böyle bir çalışma başlattık. Bugün inşallah kendilerini tekrar o topraklara uğurlayacağız. İnşallah güzel bir şekilde gidip cephede çarpıştıkları yerleri ziyaret edecekler. Aradan 44 yıl geçtikten sonra oradaki gelişim ve değişimi yerinde bizzat gözlemleme fırsatı bulacaklar. Umut ediyorum onlar için çok özel ve duygusal bir program olacak."

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı da Zeytin Dalı Harekatı'nda canını dişine takarak karda, çamurda, yağmurda, vatan ve bayrak için canını veren şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi. Terörü ve destekçilerini lanetlediğini belirten Ahıskalı, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümündeyiz. Aradan 44 yıl geçmesine rağmen oradaki arkadaşlarımızı unutmuyoruz. Kıbrıs'ta 500 şehidimiz var. Arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerlere gideceğiz." diye konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal da programın gaziler için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aydın, gazileri KKTC'ye uğurladı.