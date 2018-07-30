Sivaslı Esnaf Bedelli Askerlikten Umutlu

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, bedelli askerlerin 21 günlük temel eğitiminin verileceği birlikler arasında Sivas'ın da bulunmasının esnafa önemli katkısının olacağını belirtti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlerin 21 günlük temel eğitiminin verileceği birlikler arasında Sivas'ın da bulunduğunu anımsattı.

Bunun Sivas ekonomisi için olumlu olduğunu dile getiren Köksal, "Bedelli askerlerimizin 21 gün eğitim yapacağı birlikler arasında Sivas'ta bulunuyor. Tugay Komutanlığımızda 21 gün süreyle eğitim yaparak askeri görevlerini yerine getirecek olan bedelli askerlerimiz, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilimizin tanıtımına da önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Köksal, Türkiye'nin dört bir yanından temel eğitimleri için Sivas'a gelecek olan bedelli askerlerin, vatani görevlerinin yanı sıra yapacakları alışveriş harcamalarıyla da durgun olan esnafı canlandırarak ekonomiye büyük katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bu durumun esnaf odası olarak kendilerini çok sevindirdiğini aktaran Köksal, "Sivas'a eğitim için gelecek olan askerlerimiz harcamalarıyla esnaf ve sanatkarlarımıza destek olacaktır. Askerlerimizin yakınları ilimizde bir günlüğüne de olsa konaklayarak farklı sektörden esnaflarımıza ve ekonomimize destek olacaktır." dedi.

Köksal, bedelli askerlerin 21 günlük temel eğitiminin verileceği birlikler arasında Sivas'ın da bulunmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara, bakan yardımcılarına ve milletvekillerine de teşekkür etti.