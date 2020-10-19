Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı

Sivas'ta bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kardeşler Tepesi'ne tırmanıp Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.