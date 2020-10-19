Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı

19.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:04
Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı

Sivas'ta bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kardeşler Tepesi'ne tırmanıp Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.

Sivas'ta bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kardeşler Tepesi'ne tırmanıp Azerbaycan ve Türk bayrağı açtı.

Kentteki bir grup doğasever Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla Kardeşler Tepesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş sırasında doğaya badem ve ceviz tohumu bırakan gruptakiler, daha sonra zirveye tırmandı.

Zirvede Türk ve Azerbaycan bayrağı açan doğaseverler, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Doğaseverler adına konuşan Halim Toprak, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin maddi ve manevi yanında olduğumuzu, gerekirse sahada yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Karabağ'da zulüm gören kardeşlerimizin zulümden kurtulması için dua ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ezgi Mola Sadri Alışık Erdem Tepegöz
Spor Falcao Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivaslı doğaseverler Kardeşler Tepesi'nin zirvesinde Azerbaycan bayrağı açtı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:10:44. #1.15#
title