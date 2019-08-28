Sivaslı'da uyuşturucu operasyonu
Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri 180 gram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri 180 gram esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı'ya bağlı Selçikler beldesinde 2 evde arama yaptı.
Aramalarda 180 gram kubar esrar, 80 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen Hint kenevirleri Sivaslı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.