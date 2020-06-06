Sivaslı'da çilek üretimi artırılacak
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Sivaslı'da çilek üretimi artırılacak

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Sivaslı'da çilek tarımının geliştirileceğini ifade etti.

Sivaslı'da çilek üretimi artırılacak
06.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:50

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Sivaslı'da çilek tarımının geliştirileceğini ifade etti.

Sivaslı'da çilek ve çilek fidesi üretimi yapılan arazilerde inceleme yapan Kocabıyık, İlçe Belediye Başkanı Hürriyet Şafak'tan bilgi aldı.

Fide dikimine katılan ve işçilerle sohbet eden Kocabıyık, yaptığı açıklamada ilçede yeni çilek çeşitlerini üreterek hem verimi hem de üreticilerin kazancını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İlçede çilek üretiminin yaygınlaştırılması için kaymakamlığımız öncülüğünde çalışmalar yapılıyor. İlimiz genelinde yaklaşık 300 dekar alanda yıllık 500 ton çilek üretiliyor. Yeni çilek çeşitlerini üreterek verimi ve üreticilerimizin karını artırmayı hedefliyoruz. Ümit ediyorum ki birkaç yıl içinde bölgede çilek üretimi daha da artacak. İlimizde tarımsal üretimi artırmaya ve üreticilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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