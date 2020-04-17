Sivaslı, çilekten sonra ahududu ve böğürtlenin de merkezi olacak Uşak'ta "Kırsala kadın eli değiyor, yatırımlar hayat buluyor" projesi kapsamında çilek üretim merkezi olan Sivaslı'da ahududu ve böğürtlen üretiminin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uşak'ta "Kırsala kadın eli değiyor, yatırımlar hayat buluyor" projesi kapsamında çilek üretim merkezi olan Sivaslı'da ahududu ve böğürtlen üretiminin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yaptığı açıklamada proje kapsamında Sivaslı'ya bağlı Tatar kasabasında kadın çiftçilerin aktif olarak yer aldığı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 4 dekar alanda bin 50 ahududu ve böğürtlen fidesi dikileceğini bildirdi.

Kadın çiftçilere teknik desteğin kendileri tarafından verileceğini kaydeden Keleş, şu bilgileri verdi:

"Çilek yetiştiriciliği Sivaslı ilçemizde yaygın olarak yıllardır yapılmaktadır. Yaklaşık 300 dekar alanda çilek üretimimiz mevcut olup yıllık 480 ton üretim miktarıyla Uşak ilimizdeki üretimin yüzde 85'i Sivaslı ilçemizde gerçekleşmektedir. Ayrıca 33 yıldır ilçemizde Çilek Festivali düzenlenmekte ve ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Yeni başlanan bu projemiz ile yine üzümsü meyveler grubunda yer alan ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ahududu ve Böğürtlen kış aylarında -20 ila -25 dereceye dayanabilmektedir. Bu özellikleri bölge ekolojimize uygun olup yetiştiriciliğinin yapılmasında bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca elde edilecek meyvelerin taze olarak tüketilmesinin yanında meyve suyu, reçel, marmelat ve dondurma sektörü gibi çok çeşitli alanlarda kullanılması ve pazar açığının bulunması avantajlıdır. Çilek gibi ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinin de yaygınlaşması sonucu ilerleyen zamanlarda ilçemizde bu ürünleri işleyecek işleme, paketleme tesisi ve soğuk hava deposu gibi işletmelerin kurulması bölge ekonomisine önemli katma değer oluşturulacaktır."

Kaynak: AA