Sivaslı çiftçilere 110 milyon Lira destek
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Sivaslı çiftçilere 110 milyon Lira destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivaslı çiftçilere 110 milyon Lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. Sivas'ta çiftçilere 110 milyon Lira destek sağlanacak.

Çiftçilere 2020 yılı gübre ve mazot desteği ödemeleri başladı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak desteklerin üreticileri sevindirdiğini söyledi. Başkan Çetindağ, "Sivas'ta 3 haftalık zaman içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 110 milyon lira tutarında mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. TC. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 26 Mart itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. Kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar. Sivas'ta toplam 28 bin 895 çiftçimize 110 milyon lira tutarında destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlimize 110 milyon lira para girişi sağlanacak. Bu da ilimiz açısından sevindirici. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve mazot ve gübre desteklerinin bir an evvel ödenmesi konusunu sürekli gündemde tutan Sayın Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Destek ödemeleri çiftçimize hayırlı olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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