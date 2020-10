Sivaslı çiftçiler Ermenistan'ı şiddetle kınadı

Ziraat Odası Ekim ayı Meclis toplantısında meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajı vererek hazırlanan bildiride "Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sivas Ziraat Odasının ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Ziraat Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısı sert bir dille kınandı. Toplantıda; meclis üyelerince hazırlanan Azerbaycan'a destek bildirisi Meclis Başkanı Cemil Gözen tarafından okundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Sivas Ziraat Odası olarak Ermenistan'ın 28 Eylül tarihinde Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. Yukarı Karabağ, 30 yıla yakın zamandır Ermenistan'ın işgali altında bulunmaktadır. Haksız olan bu işgalin bir an önce sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi yineliyoruz. Uluslararası camiayı da Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu vesileyle Azerbaycanlı şehitlerimiz için Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesini Allah'tan diliyoruz"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise 18 Ekim 1991 tarihinin Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olduğunu belirterek, "Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü şimdiden kutluyorum. İki devlet tek millet olarak, Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı