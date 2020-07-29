Sivaslı çiftçi tarlasında kimyon yetiştirdi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çiftçi "300 Fikir 300 Proje" kapsamında tarlasında kimyon yetiştirdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çiftçi "300 Fikir 300 Proje" kapsamında tarlasında kimyon yetiştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldızeli ilçesi Ortaklar köyünde kimyon ekili Veli Şentürk'e ait 100 dönüm arazide incelemede bulundu.

Sivas'ın toprak yapısı ve iklimsel özelliklerine uygun alanlarda bazı baharatların ekildiğini, tıbbi aromatik bitkilerin ekilmesi noktasında sözleşme yapıldığını belirten Ayhan, "Çiftçimizi tebrik ediyorum, örnek bir uygulama. İlk olmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturduğumuz zaman hakikaten refah seviyesi artar, üretim artar ve bu bölgede insanların yaşamı kolaylaşır. 300 Fikir 300 Proje kapsamında da adını koyduğumuz 'Eğit, Donat, Kimyon, Üret' projesi bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi. Yanınızda olduğumuzu her zaman söylüyorum. İnşallah Sivas her alanda, sözleşmeli tarımcılık kavramını en iyi uygulayan illerin başında gelecek."

Ayhan, ilçedeki çilek tarlası, tulum üretimi yapan tekstil atölyesi ve yapımı devam eden Çakmak köyü 16 derslik, laboratuvar ve pansiyon binası inşaat alanında da incelemede bulundu.

DAP idaresi tarafından finanse edilen Ortaçakmak köyü tarımsal sulama projesini de inceleyen Ayhan, 600 dekar arazinin sulu tarıma açılmasıyla üretimde verimin artacağını ve çiftçinin yüzünün güleceğini ifade etti.

Vali Ayhan, 2006 yılında Bitlis'te görev dönüşü askeri aracın yola döşenen mayına çarpması sonucu şehit olan Erdal Kavallı'nın Yavu beldesindeki baba evini de ziyaret etti.

Kaynak: AA