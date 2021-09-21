Sivaslı besici devlet desteğiyle hayvan sayısını bir yılda ikiye katladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğup büyüdükleri köyde 70 yıl önce hayvancılığa başlayan babasından yıllar sonra bayrağı devralan 56 yaşındaki Bünyamin Yıldız, devlet desteği sayesinde hayvan sayısını bir yılda ikiye katladı.

Yıldız ailesinin hayvancılık serüveni 1950'li yıllarda ilçeye bağlı Acıyurt köyünde baba Arşadi Yıldız ile başladı.

Doğup büyüdükleri köyde ailesinin geçimi için besicilik yapan Yıldız, oğlu Bünyamin Yıldız'a da mesleğin püf noktalarını öğretti.

Yıldız, gençlik yıllarında işçi olarak girdiği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) çalışırken de boş zamanlarında babasına yardım etmeyi sürdürdü.

Emekli olduktan sonra baba mesleğine başlayan Yıldız, Sivas Valiliğinin geçen yıl hayata geçirdiği "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinden de destek alarak küçükbaş hayvan sayısını son bir yılda 110'dan 230'a çıkardı.

Yıldız, AA muhabirine, 70 yıl önce babasının 10 koyunla hayvancılığa başladığını anlatarak, kendisinden öğrendikleriyle mesleği devam ettirdiğini, 2013'te TCDD'den emekli olduktan sonra tamamen bu işe odaklandığını söyledi.

Sivas Valiliğinin hayata geçirdiği "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında sunulan uzun vadeli kredi desteği imkanından yaralanarak 110 olan koyun sayısını iki katına çıkardığına dikkati çeken Yıldız, "Proje geçen yıl çıktığında hemen başvurdum ve kredi desteğiyle 60 koyun aldım. Zamanla koyunların hepsi de kuzu verdi. Bunları da sürüme katarak koyun sayımı 230'a çıkarttım. Sunulan bu imkandan dolayı devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akkaraman cinsi koyun yetiştiriyor

Koyunlarının tamamının "Kangal Akkaraman" cinsi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kangal Akkaraman, Türkiye genelinde verimli ve geliri yüksek bir koyun türü olarak bilinir. Bu türün özellikle ikiz doğum oranı çok fazladır. Hayvanların bakımını iyi yaparsanız daha çok ikiz kuzu alabilirsiniz. Geçimimizi de bu kuzuları satarak sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, devlet desteğinden yararlanarak devam ettirdiği baba mesleğiyle ailesinin geçimini sağladığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Dört çocuğum var. Gücümüz yettiği kadar devam ediyoruz. Devlet yanımızda, bundan sonra da çocuklarım yapmak isterse tabi ki de mesleği sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.