Sivaslı baba ve oğlu yaptıkları ilginç araçlarla dikkati çekiyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaşayan baba hurda malzemelerden otomobil, oğlu ise tahta ve şırıngadan ekskavatör yapıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaşayan baba hurda malzemelerden otomobil, oğlu ise tahta ve şırıngadan ekskavatör yapıyor.

İlçede tamircilik yapan Mehmet Güven hurda araç parçalarından araba, demirleri işleyerek zeka oyunları; oğlu Muhammed Necip ise tahta ve şırıngadan ekskavatör tasarlıyor.

İşinin yoğunluğuna göre 3 ile 6 ay arasında aracı toparladığını anlatan Mehmet Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski arabaların işe yaramayan parçalarını toplayıp değerlendirdiklerini söyledi.

Freninden sinyaline eksiksiz bir araç yaptıklarını anlatan Güven, "Şaselerini demirden, kalın saclardan kaportasını yaptık. Her şeyi çalışır halde." dedi.

Güven, ayrıca demirleri işleyip zeka oyunları yaptığını dile getirerek, "Demir halkaları birbirine söküp takma işleminin olduğu bulmacayı çoğu kişinin 15 günde çözemeyeceğini düşünüyorum. Diğerlerini birkaç kez gösterdiğimde bile güçlükle açabiliyorlar." diye konuştu.

Babası gibi ilginç tasarımlarıyla dikkati çeken Muhammed Necip Güven ise şırınga ve tahta parçalarıyla ekskavatör yaptığını anlatarak, "Sağa sola dönderdim, ileri geri yaptım. Tahtalar ile joystick sistemini oluşturdum. Hidrolik sistemin aynısını yaptım. Maddi ve manevi destek buldukça ileriye dönük yeni projeler yapacağım." ifadelerini kullandı.

Tamir için gelen traktörlerin pulluklarını temizlerken dökülen toprakları atık kağıt bardakta toplayıp çeşitli fideler de eken Muhammed Necip Güven, "İş yerimize birçok köyden traktör tamiri için geliyorlar. Traktör pulluklarındaki toprakları süpürüp, eleyip kağıt bardaklara dolduruyorum. Bunları fideleyip burada yetiştirdikten sonra evime götürüyorum." dedi.

Esnaf ziyaretleri esnasında tamirci baba ve oğlunun farklı uğraşılarının dikkatini çektiğini belirten AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habip Görler de "Bilime uygun yapacakları tüm girişimlerde yanında olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz