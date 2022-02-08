Sivaslı atletler şampiyonadan başarıyla döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan U18 ve U20 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasından Sivaslı sporcular derecelerle döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy'de yapılan Turkcell Türkiye U18 ve U20 Atletizm Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren ve 600 atletin boy gösterdi yarışmada sporcular birbirinden zorlu parkurda ter döktü.

Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan atletizm ekibi de dereceyle dönmeyi başardı. Sporcular Yusuf Talha Toprak 800 metre branşında 1.59'luk derecesi ile Türkiye ikincisi, uzun yüksek atlama branşında 1.50'lik derece ile Nisanur Sena Türkiye ikincisi, 400 metrede Davut Zoroğlu Türkiye 3 üçüncüsü, Şükrü Uğur Öztürk yüksek atlama branşında 1.85 metrelik derecesi ile Türkiye beşincisi, 800 metre branşında 2.00 derecesini koşan sporcular Ömer Fındık Türkiye altıncısı, Muhammed Mustafa Arslan ise Türkiye dokuzuncusu oldu. Nisanur Yiğit ise 3000 metre branşında 11.12'lik derecesi ile Türkiye yedincisi oldu.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ise kente madalyalarla dönen sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor