Sivaslı atletler Bingöl'den derece ile döndü

21.10.2019 16:55

Bingöl'de 100 sporcunun katılımı ile yapılan "Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmaları'na" katılan Sivas ekibi, madalya ile dönmeyi başardı.



Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışmaları" Bingöl'de yapıldı.



Bingöl atletizm sahasında gerçekleşen ve Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Tokat ve Sivas'tan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışma, çekişmelere sahne oldu.



Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir, antrenörler İbrahim Karadağ ve Gonca Özdemir nezaretinde katılan Sivas ekibi derece yapmayı başardı. Yıldız kızlar 2000 metrede Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Elif Şura Özdemir birinci olarak altın madalya kazandı. Küçük kızlar 1500 metrede ise Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Dilan Yılmaz ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Diğer yandan U16 ve U18 yaş grubunda yapılan Bölgesel Kros Ligi'nde ikinci kademe 2 Kasım tarihinde yine bölgelerde gerçekleşecek ve ardından finale kalan ekipler belli olacak. Bölgesel Kros Ligi 30 Kasım'da Ankara'daki finallerle tamamlanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA