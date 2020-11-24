Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a "Öğretmenler Günü" klibi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a "Öğretmenler Günü" klibi

24.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:58
Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a

Sivas'ta bir grup asker, kendileri gibi vatani görevini bu kentte yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü, özel kliple kutladı.

Sivas'ta bir grup asker, kendileri gibi vatani görevini bu kentte yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü'nü, özel kliple kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip, Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde çekildi.

Üniformaları ile klipte görev alan askerlerden biri, şu ifadeleri kullandı:

"Ziya öğretmenim, 'Hocam biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz, hakkınızı helal edin.' diyen kahraman Sivas Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yapan ve sizin de yıllar önce vatan nöbeti beklediğiniz bu şehirde şimdi bizler askerlik görevimizi yapıyoruz. Bizler cephede, sizler okullarda ülkemiz için fedakarca çalışmaktasınız. Gözümüz arkada değil, gözünüz arkada kalmasın. Eğitim size, vatan bize emanet. Sizin ve ülkesine hizmet edecek nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Burası bizde Ziya öğretmenim." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sivas Belediye Başkanlığı da hazırladığı kliple öğretmenlerin gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi
Rize'de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi
Bayramiçli öğretmenlerden, 'Öğretmenler Günü' klibi
Bayramiçli öğretmenlerden, 'Öğretmenler Günü' klibi
Son dakika haberi | Bakan Selçuk'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü için klipli paylaşım
Son dakika haberi | Bakan Selçuk'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü için klipli paylaşım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Demet Akbağ Demet Akalın Fatih Artman
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivaslı askerlerden Bakan Ziya Selçuk'a "Öğretmenler Günü" klibi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:11:59. #1.14#
title