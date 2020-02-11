Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki
Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepkiSİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.
Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki
SİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü.
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Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)