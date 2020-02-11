Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki
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Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki

Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepkiSİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi.

11.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:58
Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki

Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

SİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivaslı aşıklardan hakem ve var sistemine sazlı sözlü tepki
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