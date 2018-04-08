Sivaslı Amcaların Akıllı Telefonla İmtihanı

Sivas'ta ilerleyen yaşlarında akıllı telefon ile tanışan iki amcanın telefonlarla imtihanı objektiflere takıldı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesi Başyayla Köyü'nde çekilen fotoğrafta, namaz öncesi cami önünde ellerindeki akıllı telefonları inceleyen Hacı Tekmen ve Veli Belge görülüyor. Geç yaşta akıllı telefonla tanışan arkadaşların telefonlarla imtihanı onları izleyenlerin de dikkatini çekti. - SİVAS