Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı
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Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı

23.11.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:45
Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı

Sivas'ta bir aile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerine çay ikramında bulundu.

Sivas'ta bir aile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerine çay ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Covid-19 Genelgesi kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama kapsamında polis ekipleri kentin işlek caddelerinde ve sokaklarında uygulama yaptı. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Bir aileyse dondurucu soğukta polis ekiplerini unutmadı, polis ekiplerine sıcak çay ve pasta ikramında bulundu. Baba ve iki çocuğunun polis ekiplerine içleri ısıtan ikramıysa cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu anlarsa ilgi odağı oldu. - SİVAS

Sivaslı aile dondurucu soğukta uygulama yapan polis ekiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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