Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından...
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Sivas

Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından...

Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi.

14.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:57
Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından...

Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi

SİVAS - Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından etkilenmedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken bir çok meslek erbabı iş yerlerinden ve atölyelerinden uzak kaldı. Ancak bu karar Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasını etkilemedi. Sivas'ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan, kendine özgü kişiliği ile Şirin baba olarak adlandırılan Erdoğan Güzel, yasağa rağmen her gün atölyesini açıp bıçak üretmeye devam ediyor. Erdoğan'ın bu rahatlığının nedeni ise atölyesinin aynı zamanda evi olması. Yaklaşık 15yıldır atölyesinin içerisinde oluşturduğu yaşam alanında ikamet eden Güzel, bu şekilde evinden çıkmadan iş yerine gidebiliyor.

"Yalnızlık benim soyadım"

Güzel, korona virüsün kendisini etkilemediğini belirterek "öylede yalnızdım böylede yalnızım. Ben burada iş yerimde yaşıyorum. 10 yıla aşkın burası benim hem iş yerim hem de evim. Burası benim yaşam alanım. Burada üretiyorum. Yukarıda da 15 metre karelik bir yaşam alanım var. Orada sosyal ihtiyaçlarımı karşılayacak duşa kabinim, televizyonum var. Burası benim saklı bahçem. Burada mutlu oluyorum. Huzur buluyorum. Yalnızlık zaten benim soyadım" dedi.

"Beni korona virüs hiç etkilemedi"

Korona virüsten etkilenmediğini söyleyen Güzel "Sakin kafa ile üretmek, sizlere daha net örnek olmak bir anlamda da işime geliyor. Üretmeye zaman buluyorum. Tabi dükkan kapalı, müşteri kabul etmiyorum. Beni korona virüs hiç etkilemedi. Öylede yalnızdım böylede yalnızım. Ancak ekonomik olarak etkiledim. Ben üretimi başladığım zaman kafayı kaldırıyorum saate bakıyorum 6 olmuş. Yasaklara uymak zorundayım. Başka Türkiye yok" şeklinde konuştu.

Sivaslı 73 yaşındaki bıçak ustasının atölyesi aynı zamanda evi olduğu için sokağa çıkma yasağından...

Kaynak: İHA

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