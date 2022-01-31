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SivasErzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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SivasErzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı

Sivas-Erzincan karayolu devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Sivas- Erzincan karayolu devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı bugün de gün boyu etkili oldu. Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde, devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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