SivasErzincan karayolu araç ulaşımına kapatıldı

ERZİNCAN (İHA) - Sivas- Erzincan karayolu devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı bugün de gün boyu etkili oldu. Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidinde, devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. - SİVAS

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