Sivas Ziraat Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması
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Sivas Ziraat Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması

02.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:21
Sivas Ziraat Odasından Azerbaycan'a destek açıklaması

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çetindağ, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması çabalarına destek verdiklerini aktaran Çetindağ, Ermenistan'ın saldırısına tepki göstermeyen uluslararası toplum ve kuruluşları da kınadığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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