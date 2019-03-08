Sivas Ziraat Odası Meclis Toplantısı Yapıldı

Sivas Ziraat Odası, seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.



Ziraat Odası Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Başkan Hacı Çetindağ, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Şubat ayında yapılan seçimin ardından ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetindağ, şunları kaydetti:

"Sivas, tarım ve hayvancılık şehri. Ziraat Odasının da bundan dolayı çok önemi var. İnşallah yeni meclis üyelerimizle beraber Sivas'ın tarım ve hayvancılığına katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız. İlk icraatlarımız da Vali Beyin destekleri ile Sivas'a yakışır modern bir hayvan pazarı, ot borsası kuracağız. Amacımız, Sivas çiftçisine daha iyi hizmet vermek. Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için çiftçilerimizle beraber bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız."

Kaynak: AA