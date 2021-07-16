Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Odası Meclis Başkanı Cemil Gözen ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte canlı hayvan pazarını gezen Çetindağ, çiftçilere bol kazançlar temennisinde bulundu.

Çetindağ, Sivas'ta yeterli sayıda kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanların fiyatı 800 ila 2 bin 500 lira arasında, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 6 bin 500 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre hisselerde ortalama yüzde 20 artış var. Üreticilerimizin şikayet ettiği nokta yem fiyatlarının pahalı olması. Bunun haricinde şu anda alıcı da satıcı da memnun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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