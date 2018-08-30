Sivas, Yozgat ve Tokat'ta 30 Ağustos Coşkusu

Sivas, Yozgat ve Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Sivas'ta okçuların gösterisi sırasında kısa süreli yangın paniği yaşandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleşti. Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Er Piyade ve Tugay Komutanı Tuğgenaral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediyesi Başkanı Sami Aydın'ın halkı selamlaması ve bayramını kutlamasıyla başlayan törende daha sonra İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programına Kazım Karabekir Paşa İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Okçuluk takımı ok atma gösterisinde bulundu. Bu sırada patlayıcı hedef alan sporcuların ok ile vurduğu patlayıcı alev alıncı kısa süreli panik yaşandı. Çıkan yangın antrenörler tarafından söndürüldü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören askeri geçişle sona erdi.

Tokat'ta ise Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlanan kutlamalar Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Valilik makamında gerçekleşen resmi kabul sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene geçildi. Törende, Vali Toraman, Garnizon ve 48'inci Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu birlikleri selamladı. Piyade Binbaşı Mehmet Gün, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının da okunduğu kutlamalarda öğrenciler tarafından Zafer Bayramı temalı şiirler de okundu.

Töreni takip eden vatandaşlar katılımın eskisi kadar çok olmadığından yakınarak bir sonraki kutlamalara vatandaşların yoğun katılım sağlamasını istedi.

Yozgat'ta da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören sonrası Vali Kemal Yurtnaç, ORAN Kalkınma Ajansı Binasında bulunan valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Vali Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, törene katılanları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Yozgat Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından ise program asker ve öğrencilerin tören geçişiyle sona erdi.

Tokat'ın Turhal ile Niksar ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde ve Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. - SİVAS