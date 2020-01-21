Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 300 köy yolu ulaşıma kapandı

21.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:46

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 300 köye ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Akıncılar'da 8, Divriği'de 35, Doğanşar'da 7, Gürün'de 41, Hafik'te 10, İmranlı'da 30, Kangal'da 29, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 26, Ulaş'ta 3, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Yozgat il genelinde 21, Kayseri'nin Sarız ilçesinde de 3 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA