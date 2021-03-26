Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar nedeniyle 131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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Sivas, Yozgat ve Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından kapanan 71 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat ve Sivas-Erzincan kara yolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Yozgat

Yozgat'ta kar yağışı sonrası oluşan sürgün nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kayseri

Kayseri'de dün akşam etkisini artıran karın ardından kapanan 53 mahalle yolunda ekipler çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, ilçelerden Sarız'da 5, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 3 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin 40 mahalle yolunda çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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