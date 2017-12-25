Sivas-Yozgat'taki Otobüs Kazasına Kalp Krizi Neden Olmuş

Yozgat'taki otobüs kazasına kalp krizi neden olmuş



YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde dün yaşanan otobüs kazasına, şoför Hamdi Serdar Altaylı'nın (41) kalp krizi geçirmesinin neden olduğu anlaşıldı. Altaylı, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Ankara'dan Sivas'a giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkisinde kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yolcu da yaralandı. Olay sonrası Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesinde otopsi işlemi yapılan otobüs şoförü Hamdi Serdar Altaylı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Altaylı'nın seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu aracın kontrolünü yitirdiği anlaşıldı. Cenazesi bugün memleketi Sivas'a getirilen evli, 2 çocuk sahibi Hamdi Serdar Altaylı için öğle namazı sonrası Akyazı Camisinde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve komşularının katıldığı cenaze namazının ardından Altaylı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. 4 ay önce, Altaylı'nın ağabeyi 43 yaşındaki Gökhan Altaylı'nın da aynı nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.