Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli - SİVAS
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
16.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:50
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, kara yolunun Sivas istikametini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Sivas-Yozgat kara yolunda ulaşıma kar engeli - SİVAS